Ultimo annuncia ai fan di aver scritto una nuova canzone durante il suo soggiorno a Los Angeles: il brano potrebbe arrivare in radio ad aprile.

Ultimo ha scritto un nuovo brano durante il suo soggiorno a Los Angeles. Ad annunciarlo è stato lo stesso giovane cantautore romano con un post su Instagram. A quanto pare, la notte gli ha portato consiglio e l’artista non si è fatto scappare l’ispirazione, scrivendo subito il brano.

Un pezzo che potrebbe arrivare in radio molto presto, stando a quanto dichiarato dallo stesso cantautore, che ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

Ultimo scrive un nuovo brano a Los Angeles

Dopo un viaggio in Africa con l’Unicef, l’artista si è trasferito negli Stati Uniti per motivi di lavori. E a Los Angeles, tra una passeggiata con l’incontro a sorpresa di Vasco Rossi e qualche altra esperienza particolare, si è chiuso in albergo per mettere nero su bianco la propria ispirazione.

“Oggi vado a registrarla e penso di farla uscire ad aprile“, ha scritto Ultimo su Instagram, accendendo subito le fantasie e le speranze di tutti i suoi follower, compresi alcuni colleghi, come Tedua, Giuliano Sangiorgi, Alberto Urso e Anna Tatangelo.

Di seguito il post:

Ultimo negli stadi: il tour 2020

L’ultimo brano di Niccolò è fino a questo momento Tutto questo sei tu, canzone lanciata sul finire del 2019 con un video che ha per protagonisti Edoardo Leo e Vittoria Puccini.

Il nuovo pezzo potrebbe invece fungere da antipasto per quello che sarà il main event del suo 2020: il suo primo tour negli stadi, che si concluderà con una data già leggendaria al Circo Massimo. Un giro di concerti che ha già infranto diversi record, con svariati sold out arrivati con mesi e mesi di anticipo, a dimostrazione di quanto amore abbiano i fan per il giovane artista romano.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ultimopeterpan

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ultimopeterpan