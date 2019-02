A Festival di Sanremo concluso Ultimo ha tenuto come da prassi una conferenza davanti ai giornalisti (che con il loro voto hanno favorito la vittoria di Mahmood) apparendo fin da subito abbastanza nervoso.

“Non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere come invece avete scritto voi. Mi sono sempre grattato, ma non è servito. La mia vittoria, al contrario di tanti giornalisti che in questa settimana hanno avuto la presunzione di giudicare tramite un’esibizione la carriera dei prossimi 20 anni degli artisti, sarà dopo il Festival. La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole bene, che si riconosce in quello che scrivo”.

Fino a quella che è sembrata una frecciatina rivolta al vincitore:

“Sono contento di aver partecipato al Festival, sono contento per il ragazzo… per Mahmood”.

Scatenando un po’ di brusio in sala.

“Ragazzo.. Quanti anni c’ha? Ma voi dovete sempre.. Dovete sempre.. Ma sai perché non vi va bene e parlo con te? (si rivolge ad un giornalista, ndr), perché voi avete questa settimana per sentirvi importanti e dovete sempre rompere il c***o. A me non interessa più di tanto perché tanto qualsiasi cosa io dica voi avrete sempre da ridire”.

Fino alla fine:

“Vi sembro inca**to? Sono sincero, non sono inca**to, semplicemente ce l’ho con me stesso, non ce l’ho con nessuno. Sono amareggiato. Sono felice per Mahmood, come devo chiamarlo, uomo? Ragazzo. E’ un ragazzo, lo chiamo ragazzo. Che ho detto di male a chiamarlo ragazzo? Che ho detto di male? Io punto all’eccellente. Io non punto al buono”.

Ultimo, favorito dal televoto, dagli scommettitori, da iTunes, da Spotify e dalle precedenti serate (che l’hanno visto sempre posizionarsi nella classifica dei migliori) ha giustamente rosicato, anche se certi scivoloni contro i giornalisti avrebbe potuto risparmiarseli.