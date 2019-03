Ultimo, I tuoi particolari è disco di platino: grande successo per il brano presentato dal cantautore al Festival di Sanremo.

Nuovo successo per Ultimo. Il brano di Sanremo del cantautore romano è stato certificato con il disco di platino a meno di un mese dall’uscita. Dopo il secondo posto conquistato alla kermesse, l’artista può così festeggiare il successo del suo brano sul mercato discografico, una consolazione non da poco.

Nelle scorse settimane Ultimo è stato anche al top su YouTube, e I tuoi particolari è ancora sul podio delle classifiche di streaming di Spotify. Insomma, in attesa di godersi il successo del nuovo singolo Fateme cantà, Niccolò non può che essere soddisfatto del suo lavoro.

Ultimo, I tuoi particolari è disco di platino

Il cantautore romano, vincitore tra le Nuove Proposte a Sanremo 2018 con Il ballo delle incertezze, è l’autore unico di I tuoi particolari, una splendida e intensa canzone d’amore che descrive con un linguaggio moderno e diretto la nostalgia e la mancanza di una persona alla fine di un amore.

Il video del brano è stato girato da Emanuele Pisano, e ha già sfondato il muro dei 20 milioni di views su YouTube. Guardiamolo insieme. Ecco la clip di I tuoi particolari:

Ultimo, Colpa delle favole: il nuovo album

I tuoi particolari è il primo singolo dell’album Colpa delle favole, in uscita il 5 aprile 2019 e già anticipato anche da Fateme cantà. Il cantautore romano ha già diramato la tracklist del disco, e ne ha parlato sui suoi social, raccontandone la genesi.

La promozione di questo nuovo lavoro, che completa la prima triade di Ultimo, culminerà nell’appuntamento imperdibile allo stadio Olimpico di Roma, la sua prima volta in uno stadio, per l’evento intitolato La favola. Un concerto che è sold out con 5 mesi d’anticipo.

Fonte foto: https://www.facebook.com/ultimopeterpan/

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ultimopeterpan/