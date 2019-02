Il suo atteggiamento poco educato e supponente in sala stampa non era sono un caso isolato. Poco fa infatti sul web è spuntato un nuovo video nel quale si vede Ultimo che manda a quel paese altri giornalisti: “Ma vattene a fare in c**o. Ma annatevene a fare in c**o”.

In questa clip la figuraccia la fanno sia il signore che si avvicina al cantante per urlargli “simpatico”, che Ultimo, che risponde alle provocazioni in modo becero.

Mi spiace davvero, ma non credo di aver mai visto un artista di Sanremo reagire in modo così orrendo alla sconfitta.

Perdonato solo perché è piccolo.