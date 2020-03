Mentre le grandi produzioni cinematografiche americane come il nuovo ‘Mission Impossible’ di Tom Cruise o ‘Red Notice’ di Dwayne Johnson (The Rock) le cui riprese erano previste in Italia nelle prossime settimane, fanno un passo indietro per timore del Coronavirus, si stanno tranquillamente concludendo a Roma, domani l’ultimo ciak, le riprese della coproduzione italo-cinese ‘The italian recipe’ (La ricetta italiana). Attori e maestranze cinesi sono arrivate in Italia lo scorso gennaio. “In Cina il Coronavirus ha costretto l’industria locale a interrompere la produzione di film e serie televisive. Ma qui godiamo tutti di ottima salute e le riprese stanno per concludersi felicemente”, ha detto la produttrice Roberta Manfredi. Paradossalmente, a causa della prevedibile mancanza di molti titoli che hanno subito uno stop, ‘La ricetta italiana’ potrebbe essere uno dei progetti più accattivanti della prossima stagione cinematografica cinese.

Fonte