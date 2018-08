– Gli ultimi botti del mercato italiano sembrano ruotare attorno a un solo nome: Sergej Milinkovic-Savic. Il gioiello della Lazio piace a Juventus e Milan, ma Claudio Lotito non intende fare sconti a nessuno. E così, se secondo Don Balon è addirittura Cristiano Ronaldo a chiedere a Marotta e Paratici l’arrivo del centrocampista serbo, sul fronte rossonero la musica sarebbe ben diversa. Il Milan non può muoversi se non con un prestito oneroso e un diritto di riscatto: per convincere Lotito, che valuterebbe soltanto una cessione a titolo definitivo, il prestito dovrà essere molto oneroso – non meno di 40 milioni di euro – e il diritto dovrebbe diventare un obbligo. Il patron laziale ha già dichiarato di aver rifiutato 110 milioni di euro nella scorsa estate, ecco quindi che Leonardo potrebbe inserire alcune contropartite per provare a convincere Lotito e Tare, chiamati comunque a sostituire Milinkovic in caso d’addio: il nome caldo è quello di Jack Bonaventura, che con Gattuso ha giocato stabilmente da mezz’ala sinistra. Occhio anche a Borini, monitorato un anno fa dalla Lazio, e a Carlos Bacca, anche se il colombiano vuole solo il Villarreal.

INTER, UFFICIALE KEITA, MODRIC SI ALLONTANA – L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Keita Balde Diao, affare già indirizzato da diversi giorni. Sembra ormai del tutto sfumato il possibile arrivo di Luka Modric, che è stato convocato dal Real Madrid per la Supercoppa Europea contro l’Atletico e che pare ormai prossimo al rinnovo con i campioni d’Europa. Pare impossibile anche un ritorno di Rafinha: Ariedo Braida, d.s. del Barcellona, ai microfoni di Radio Sportiva ha blindato il centrocampista. “Rafinha molto probabilmente rimarrà con noi, ha grandi qualità e giocate importanti. Ha un piede dolce, quasi magico, che ti fa vincere le partite. Veniva da una stagione travagliata ma può fare la differenza”.

RABIOT, FUTURO ITALIANO? – Dopo aver sfiorato l’arrivo alla Roma qualche stagione fa, Adrien Rabiot torna a essere un obiettivo delle squadre italiane. Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha lasciato più di un dubbio sulla permanenza del centrocampista: “Voglio che resti, ma è una sua decisione. Sa che spero di lavorare con lui, penso che abbia un grande potenziale per diventare un giocatore top”. Milan e Juventus lo tengono d’occhio, con i bianconeri pronti a replicare l’operazione Emre Can, aspettando la scadenza contrattuale. Il calciatore piace anche al Barcellona: secondo il quotidiano catalano Sport, Eric Abidal avrebbe già incontrato il patron Al Khelaifi lo scorso 27 luglio.

ROMA, SI COMPLICA N’ZONZI – Concorrenti inattesi per la Roma, che era convinta di essere in pole position Steven N’Zonzi, centrocampista in uscita dal Siviglia. Il club spagnolo non molla, vuole una cifra vicina a quella della clausola rescissoria, e potrebbe essere accontentato dal Paris Saint-Germain. Un’ipotesi, quella dei campioni di Francia, che stuzzica parecchio il gigante transalpino. Nelle ultime ore, anche il Monaco avrebbe sondato la disponibilità del calciatore.

IL BETIS VUOLE JOAO MARIO – L’Inter spera di sfoltire il centrocampo prima di piazzare l’ultimo colpo in mediana. Dopo aver visto sfumare le piste inglesi, i nerazzurri cercano di sondare il mercato spagnolo per Joao Mario: secondo “El Mundo Deportivo”, il Betis Siviglia sarebbe propenso a formulare un’offerta per il centrocampista portoghese, anche se soltanto in prestito con diritto di riscatto.

NAPOLI-PARMA, ASSE ROVENTE – Dopo Sepe e Ciciretti, il Napoli prosegue la sua partnership con il Parma. I ducali, disperatamente alla ricerca di un centravanti in queste convulse ore di fine mercato, hanno chiesto Roberto Inglese in prestito. L’ex attaccante del Chievo, che piaceva a Udinese e Sampdoria, pare destinato al Parma, che proverà a ottenere un prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto, mentre gli azzurri puntano a un prestito secco, per quanto oneroso. Andrà alla corte di Roberto D’Aversa anche Alberto Grassi, che dunque non tornerà alla Spal: prestito oneroso da due milioni di euro.

DUE COLPI PER LA SPAL – Chi invece è di ritorno a Ferrara è Lorenco Simic, difensore classe 1996 della Sampdoria, già agli ordini di Semplici nella scorsa seconda metà di stagione. La Spal ha chiuso l’accordo per un prestito annuale. Non è l’unico arrivo in vista per i ferraresi: Simone Missiroli, ritenuto di troppo da Roberto De Zerbi al Sassuolo, lascia il club neroverde a titolo definitivo per andare a giocarsi un posto da titolare, quello lasciato libero proprio da Grassi. Contratto triennale per l’ormai ex veterano del Sassuolo.

RAI VLOET AL FROSINONE, OLA AINA AL TORO – Dopo la bruciante eliminazione in Coppa Italia, il Frosinone cerca di risollevarsi con l’arrivo di Rai Vloet, che ha firmato un contratto di quattro anni con il club ciociaro. Un acquisto ufficializzato anche dal Torino, che accoglie dal Chelsea, in prestito con diritto di riscatto, l’esterno di fascia Ola Aina. Mazzarri lo utilizzerà come cambio degli esterni del 3-5-2 – può gioare su entrambe le corsie pur preferendo quella destra – e valuterà se far esercitare o meno al club il riscatto, fissato a 8 milioni di euro.