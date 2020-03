Ultimo ha deciso di far compagnia ai fan durante l’emergenza Coronavirus facendo uscire in anticipo una nuova versione di Tutto questo sei tu.

Ultimo non vuole lasciare soli i propri fan in questi giorni di emergenza a causa del Coronavirus. Così, l’artista romano ha deciso di anticipare di un po’ l’uscita della nuova versione di Tutto questo sei tu registrata in questi giorni a Los Angeles.

Il giovane cantautore vuole infatti stare vicino ai propri fan ed è convinto che far uscire nuova musica nel pieno dell’emergenza possa essere un aiuto per tutti quanti noi che siamo costretti a rimanere a casa.

Coronavirus: Ultimo anticipa l’uscita di una nuova canzone

La nuova versione di Tutto questo sei tu arriverà con un nuovo video e sarà solo piano, voce e violino. Lo ha annunciato lo stesso giovane cantautore romano, che ha registrato questa nuova versione del suo brano mentre era a Los Angeles.

“Sarebbe dovuta uscire un po’ più in là, ma credo che in questi giorni far uscire musica possa essere di compagnia per chi vuole… tempo di sistemare l’audio e faccio uscire il video… questione di giorni… connessi (da casa)”, ha affermato Niccolò nel suo post.

Ultimo in tour negli stadi in estate

In attesa che questa triste emergenza finisca, l’artista romano si sta preparando anche per il suo primo tour negli stadi, che avverrà nei mesi estivi, con una grande chiusura al Circo Massimo di Roma, dove solo le più grandi star arrivano a suonare.

Una grande tournée attesa già da molti mesi e che ha portato al sold out con settimane di anticipo per alcune date. La speranza di tutti noi, incrociando le dita, è che l’emergenza Coronavirus possa terminare a breve e possa non causare la cancellazione o lo slittamento dei tanti grandi concerti che ci aspettano quest’estate.



