Ultimo è tornato al primo posto in classifica a distanza di 52 settimane dall’uscita di Peter Pan.

Non avrà vinto Sanremo, ma di certo Ultimo dalla kermesse non è uscito indebolito. La sua fama sembra crescere ogni giorno di più, come testimoniato dalla classifica FIMI degli album dell’ottava settimana del 2019.

A distanza di oltre dodici mesi dalla sua uscita, infatti, l’album Peter Pan è tornato al primo posto, scavalcando uscite più recenti come Giovani per sempre di Irama o il nuovissimo Popcorn di Federica Carta.

Classifica album FIMI: Ultimo primo dopo 52 settimane

Un primato, quello di Peter Pan di Ultimo, che dà il senso dello spessore di questo artista. Non è infatti semplice per un disco tornare in auge dopo 52 settimane. 52. Non due o tre. Tanto per capire, nella top ten l’album più ‘vecchio’ che non sia di Ultimo (presente anche con Pianeti, da 51 settimane nella hit parade) è proprio Giovani per sempre di Irama, arrivato alla 18esima settimana in classifica.

Insomma, può piacere o meno ma oggi Ultimo è una realtà molto importante della nostra musica, al di là delle polemiche di Sanremo.

Ultimo, Fateme cantà anticipa il nuovo album

Il cantautore romano ha ringraziato sui social i fan per questo risultato incredibile, che arriva a poche settimane dall’uscita del terzo album, Colpa delle favole, atteso per aprile. Un disco che conterrà I tuoi particolari, il brano sanremese, e anche il nuovissimo singolo Fateme cantà.

“È il mio brano più vero“, ha detto Ultimo parlando di questo primo pezzo in dialetto romanesco da lui pubblicato. Una canzone nel cui video è presente anche Antonello Venditti, che in Niccolò vede una sorta di erede artistico, tanto da averlo voluto conoscere bene e aver stretto un rapporto di sincera amicizia.

Di seguito la clip di Fateme cantà:

