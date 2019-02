La nuova data:

29 giugno Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil – DATA ZERO

La data già annunciata:

4 luglio Roma, Stadio Olimpico

Dai live nei locali del 2018, ai club, per arrivare ai palasport, ULTIMO, a soli 23 anni, ha già venduto oltre 50.000 biglietti per “La Favola”, la speciale data evento il 4 luglio 2019, che lo vedrà protagonista all’Olimpico di Roma, dove sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio.