“Nel corso di un’intervista rilasciata il 30 maggio al conduttore Tucker Carlson della Fox News, il quale gli ha posto una precisa domanda se il governo Usa sia in possesso di Ufo e/o di rottami Ufo“, l’ex direttore del progetto segreto di ricerca sugli Ufo/Uap del governo statunitense, Luis Elizondo ha rilasciato “clamorose dichiarazioni”: ha risposto ‘Yes, I do’, ovvero ‘sì, lo credo’ ed ha confermato la risposta quando il conduttore, apparentemente incredulo di quanto avesse appena ascoltato, ha ripetuto la domanda”. Lo sottolinea il Cun, Centro Ufologico Nazionale ricordando che “Elizondo, che ha da un paio di anni lasciato il suo incarico di direttore del Progetto Aatip nell’ambito della Dia statunitense per entrare a far parte della To The Stars Academy, pur mantenendo una linea di condotta improntata a un elevato livello di cautela, ha in almeno una occasione manifestato esplicita propensione per la cosiddetta ‘Ipotesi Extraterrestre’ sulla natura degli Ufo/Uap”.

