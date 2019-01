(di Marco Mazzù) – Gli Ufo tornano a solcare i cieli italiani: nel 2018, segnala il Cun, Centro Ufologico Nazionale, c’è stato un vero e proprio boom di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. In tutto 184 segnalazioni pervenute al Servizio Ufoline del Cun Centro e raccolte dalla Suf, Sezione Ufologica Fiorentina, con un incremento del 61% rispetto ai 114 avvistamenti registrati nel 2017. “E’ un dato singolare, che va in controtendenza rispetto agli ultimi cinque anni, caratterizzati da cifre sensibilmente più basse. Su alcuni di questi avvistamenti -dice all’Adnkronos Vladimiro Bibolotti, presidente del Centro Ufologico Nazionale- abbiamo in programma di effettuare approfondimenti e verifiche specifiche”.

