Le Gallerie degli Uffizi di Firenze stangano ancora i bagarini del web. Appena quattro mesi fa, la Corte Federale americana dell’Arizona, con una importante sentenza ha deciso che solo il museo fiorentino può usare siti web contenenti il nome “Uffizi”, in quanto unico legittimo titolare del nome stesso, stabilendo al contempo che la società BoxNic, che, da domini registrati in Usa, utilizzava siti come uffizi.com, uffizi.net, uffizigallery.com, uffizigallery.org e simili per vendere biglietti della Galleria a prezzo maggiorato, interrompesse immediatamente questa pratica, considerandola del tutto abusiva.

