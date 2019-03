ROMA – “Non ti meriti il mio saluto, bamboccio … anzi, quasi quasi ti mando a fare in c.”… Per questa offesa, rivolta un tenente di vascello dell’Esercito, una donna ufficiale di Marina, al termine di un lungo iter giudiziario, è stata condannata in via definitiva al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.



E’ il portale infodifesa.it a ricostruire la vicenda. La Corte militare di appello di Roma aveva confermato la sentenza emessa nel 2017 dal Tribunale militare di Napoli che condannava a tre mesi di reclusione la donna, tenente di vascello della Brigata San Marco, per aver offeso il decoro di un tenente del Genio Militare, pronunciando quelle frasi ingiuriose nei suoi confronti. La vicenda è arrivata in Cassazione, ma per l’ufficiale di Marina c’è stata la conferma del verdetto d’appello. La Suprema Corte ha infatti rigettato il ricorso della donna ufficiale, ritenendolo infondato.



Fonte