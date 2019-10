ROMA – Le squadre di Russia e Kosovo non potranno affrontarsi nelle competizioni europee per motivi di sicurezza. Lo ha annunciato oggi la UEFA in un comunicato. La Russia non ha mai riconosciuto il Kosovo dopo la sua indipendenza dalla Serbia nel 2008. “Avendo tenuto conto dei rischi per la sicurezza legati alle partite tra squadre di Russia e Kosovo, il Panel di emergenza della UEFA ha deciso che le due squadre non potranno più affrontarsi in future competizioni UEFA fino a nuovo ordine”, si legge in una dichiarazione UEFA. La decisione fa eco a una decisione analoga presa nel 2014, quando la UEFA aveva deciso di tenere separate le squadre di Russia e Ucraina nei tornei successivi alla crisi in Crimea. La UEFA ha anche affermato che le partite di qualificazione femminili per Euro 2021 in programma tra Russia e Kosovo si giocheranno in campo neutro.

