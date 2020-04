L’Uefa ha raccomadato alle Leghe e alle Federazione di fare il possibile per completare i campionati domestici entro fine luglio per lasciare spazio, in agosto alle Coppe europee. Ma Ceferin nell’esecutivo di oggi ha preso anche in esame l’ipotesi che qualche Paesi non potesse concludere la stagione (Olanda e Belgio sono in bilico): in questo caso, è stato stabilito che varranno i meriti sportivi acquisiti sul campo fino al momento dell’interruzione. Meritocrazia, quindi, e non raking storico Uefa. Per l’Italia, in caso di stop al campionato, vorrebbe dire che in Champions il prossimo anno andrebbero le prime quattro della classifica alla 26a giornata, il 9 marzo, quando si era fermato tutto:sono Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Slitta intanto al 2022 (dal 6 al 31 luglio) l’Europeo donne previsto originariamente per il prossimo anno.

Il Comitato Esecutivo Uefa ha anche deciso di sbloccare immediatamente i pagamenti dei compensi dei club relativi al loro contributo alle competizioni delle Nazionali, alla luce dell’attuale crisi e delle difficoltà finanziarie che molti club stanno affrontando in tutta Europa a causa dell’emergenza coronavirus. Verranno assegnati 50 milioni ai club che hanno rilasciato giocatori alle 39 squadre nazionali non coinvolte negli spareggi delle Qualificazioni Europee; 17.7 milioni ai club che hanno rilasciato giocatori alle 16 squadre nazionali coinvolte negli spareggi delle Qualificazioni Europee (esclusi i pagamenti per gli spareggi, che saranno pagati al completamento degli spareggi); – Il saldo di 2,7 milioni di euro relativo ai giocatori rilasciati per gli spareggi sarà distribuito al termine di queste partite di spareggi in autunno. Per il torneo Euro 2020, verranno distribuiti 70 milioni di euro tra quei club che hanno rilasciato giocatori per le qualificazioni europee e la Uefa Nations League e i restanti 130 milioni di euro saranno distribuiti tra quei club che rilasceranno giocatori per Uefa Euro 2020. Questi pagamenti andranno a beneficio di un numero molto elevato di club in tutta Europa e forniranno loro ossigeno vitale in un momento critico: 676 squadre provenienti da 55 federazioni nazionali riceveranno cifre che vanno da 3.200 a 630.000 euro per il loro contributo alle qualificazioni europee e alla Uefa Nations League per il periodo 2018-20.

Agnelli: “Iniezione di liquidità necessaria”

“In questi tempi difficili in cui molti club si trovano ad affrontare problemi finanziari, in particolare con il loro flusso di cassa, era nostro dovere assicurarci che i club stessi ricevessero questi pagamenti il più rapidamente possibile”. Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin.

“un’iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto della Era con la Uefa per la protezione dei club in questo momento di minaccia esistenziale”, ha spiegato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli.

Allenamenti, Ronaldo come la Pellegrini…

Il governo italiano ha intenzione di fare riprendere il campionato di serie A in estate, con le massime misure di sicurezza. Ma bisognerà andare per gradi. Fase 1: allenamenti individuali, Ronaldo da solo a correre alla Continassa come la Pellegrini da sola in corsia a Verona. Questa fase dovrebbe avere il via libera dal 4 maggio. Spadadora ha promesso una risposta a breve, probabilmente all’inizio della prossima settimana. Molti giocatori, vedi appunto Ronaldo, sono ancora all’estero e devono rientrare. Fase 2: allenamenti collettivi perchè il calcio è uno sport di squadra, di contatto. Si potrebbe riprendere col pallone soltanto intorno al 18 maggio. Fase 3: via al campionato, alle 12 giornate che mancano, più quattro recuperi, 124 partite in tutto da giocare di sera, tre volte alla settimana (favorito chi ha la rosa lunga). La date ipotizzata dalla Lega, se gli allenamenti collettivi iniziassero davvero il 18 maggio e non ci fosse nessun intoppo (leggi: giocatori positivi), è giugno. Forse un po’ presto ai primi del mese, più fattibile sabato 13. E chiusura di questa stagione infernale a fine luglio, tranne per i cinque club impegnati nella Coppe europee.

I presidenti di A sostengono che se ai primi di maggio ripartono 2,8 milioni di lavoratori, non si vede perchè, in ritiri superblindati e supersanificati, non si debbano allenare anche i calciatori. Certo, la Lega vorrebbe una garanzia dal governo, cioè che la stagione possa riprendere, e concludersi, altrimenti che senso avrebbe allenarsi? Ma è meglio andare per gradi, ora nessuno può dare queste garanzie. Bisognerà vedere come procede la curva dei contagi, soprattutto in Regioni ad alto rischio come Lombardia e Piemonte (per questo si cercano già i campi neutri). Anche il senatore Matteo Renzi, Italia Viva, è con il calcio: bacchetta Spadafora, un discorso “populista e demagogico”, e spiega che “è evidente che ci voleva il lockdown ed è stato giusto farlo, ma quando riparti, non riparti solo con le fabbriche”, ma anche con il mondo dello sport, tutto lo sport. Certo, i problemi sono ancora tanti. E vanno risolti in fretta. Nel frattempo, la commissione medica voluta da Gravina dovrà mettere mano ad un protocollo che non piace a nessuno, a cominciare dai medici sociali: ma il ministro Spadafora ha come riferimento la Fmsi di Maurizio Casasco e Fabio Pigozzi che hanno studiato nei minimi dettagli il percorso per la ripartenza non solo dello sport professionistico ma anche di quello amatiriale. Prevista anche una task force di medici specializzati che dovranno occuparsi dell’antidoping in serie A perchè quelle 124 partite ancora da giocare dovranno essere una cosa seria. Subito dopo il 4 maggio ci sarà un consiglio federale della Figc: per Gravina è il tempo delle decisioni. Perchè, come dice giustamente Spadafora, il calcio non è solo la serie A.