ROMA – L’Ajax giocherà le prossime due partite di Champions League in trasferta senza i tifosi, a causa degli incidenti provocati in occasione della vittoria in casa del Valencia lo scorso 2 ottobre. Il club olandese sarà senza i suoi sostenitori il 5 novembre a Londra contro il Chelsea e il 27 novembre in Francia contro il Lille. L’Ajax, che dovrà pagare le riparazioni allo stadio Mestalla, è stato anche multato di 68.000 euro. Stessa sanzione per l’Eintracht Francoforte in Europa League, dopo gli incidenti causati dai sostenitori tedeschi in casa del Vitoria in Portogallo: niente trasferta per i fan a Liegi contro lo Standard il 7 novembre e a Londra contro l’Arsenal il 28.

