– L’Europeo di calcio del 2021 dovrebbe svolgersi nelle stesse 12 città previste per l’edizione originariamente fissata per il 2020. Lo comunica la Uefa, che non ne ha ancora la certezza assoluta ma manifesta con forza tale intenzione: “Uefa Euro 2020 si svolgerà tra l’11 giugno e l’11 luglio 2021 con l’intenzione di avere lo stesso calendario delle partite e le stesse città ospitanti”.

Attraverso un portavoce, la Federazione internazionale smentisce così le voci circolate nelle ultime ore sull’opzione di ridurre il numero di città che il prossimo anno ospiteranno la rassegna continentale e rinviata a causa della pandemia di coronavirus che sta affliggendo tutto il mondo. “Tuttavia in questa fase il programma delle partite non è stato ufficialmente confermato. La Uefa è in contatto con tutte e 12 le città ospitanti sulla questione e ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito”, ha aggiunto il portavoce Uefa a Sky Sports.