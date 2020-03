Nuova scadenza il 30 aprile

L’Uefa ha preso la prima misura per soccorrere i club nell’emergenza finanziaria provocata dalla pandemia. Non si tratta, precisa Nyon, di un allentamento dei vincoli del fair play finanziario, che resta al centro del sistema economico introdotto nel settembre 2009 dal governo del calcio europeo, ma di una proroga, per ora di un mese, alla certificazione del pagamento dei debiti sportivi.

La comunicazione fa seguito all’annuncio del presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, di rinviare l’Europeo al 2021 e di verificare nelle prossime settimane la possibilità di proseguire le attuali edizioni di Champions League ed Europa League, fissando nuove date per le partite. “Come prima misura – è la spiegazione ufficiale – e per rispondere all’attuale situazione eccezionale, la Uefa ha deciso che il termine entro il quale i club devono dimostrare di non avere debiti scaduti, come previsto dagli articoli 49, 50 e 50 bis del Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, è rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2020”.

Il fair play finanziario

L’analisi dei bilanci dei club iscritti alle coppe riguarda invece il triennio precedente e non la stagione in corso, in cui i conti di ogni società saranno inevitabilmente segnati dal coronavirus: “Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio in relazione al Financial Fair Play, si segnala che il principio di forza maggiore è già previsto dal regolamento del Club Licensing & FFP. Secondo tale principio, ogni evento o circostanza straordinaria che esuli dal controllo del club e che sia considerata un caso di forza maggiore, viene presa in considerazione come parte della valutazione dei club caso per caso”.