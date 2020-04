NYON – La Champions League deve terminare il 3 agosto. Anzi no. La Uefa fa marcia indietro, o meglio smentisce categoricamente quanto circolato nelle ultime ore dopo l’intervista del presidente Aleksander Ceferin all’emittente tedesca Zdf: “È stata riportata – si legge nella nota dell’organizzazione europea – una frase di Ceferin, che avrebbe fissato nel 3 agosto il limite per terminare l’edizione 2019-20 della Champions League. Non corrisponde alla verità. Il presidente è stato molto chiaro nel non voler porre una data limite per la fine della stagione”.

“Priorità è salute”

Insomma, da Nyon si fa maggiore chiarezza: “La Uefa sta attualmente analizzando tutte le opzioni per completare le stagioni nazionali ed europee con l’Eca e la European Leagues nel gruppo di lavoro istituito il 17 marzo. La priorità principale di tutti i membri del gruppo di lavoro è preservare la salute pubblica. A seguito di ciò, l’obiettivo è quello di trovare soluzioni sul calendario per completare tutte le competizioni. Attualmente, sono al vaglio opzioni per giocare partite a luglio e ad agosto, se necessario, a seconda delle date di ripresa e dell’autorizzazione delle autorità nazionali”.

Non seguire esempio Belgio

Dunque la strategia è chiara: far concludere i tornei nazionali, per poi dedicarsi a Champions ed Europa League, a costo di giocare a luglio e agosto. Ceferin non vuole gettare la spugna, considerando anche gli eventuali danni economici se si dovesse concludere anzitempo la stagione europea. Da qui l’invito di non emulare quanto successo in Belgio, con la Lega locale che ha chiesto di congelare definitivamente la classifica e assegnare il titolo al Club Bruges senza disputare i playoff. “Una decisione sbagliata, non è questo il modo di procedere. Chiunque pensa a una soluzione simile rischia di non partecipare alle manifestazioni europee nella prossima stagione”, aveva ammonito il numero uno della Uefa.







