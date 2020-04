NYON – Nel giorno in cui l’Uefa raccomanda alle federazioni di “concludere i campionati e le coppe nazionali” dal Brasile arriva la notizia di un invito che l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe fatto ai vertici di Nyon: sospendere l’attività calcistica fino alla fine del 2021. Un invito, scrive il sito del settimanale brasiliano Veja, che sarebbe arrivato durante una riunione di due ore e mezza andata in scena lo scorso 16 aprile tra funzionari ed esperti della stessa Oms, dirigenti Uefa e alcuni rappresentanti dei grandi club europei. Un incontro, riferisce la rivista brasiliana, dai toni particolarmente accesi.

Nell’incontro la federazione europea ha aggiornato le 55 federazioni affiliate sulle alternative valutate dai due gruppi di lavoro istituiti a metà marzo in seguito all’emergenza coronavirus. Come detto, si è discusso soprattutto delle diverse opzioni di calendario per portare a compimento sia i campionati che le coppe europee. Si è inoltre parlato del piano di finanziamento delle Associazioni nazionali attraverso il programma HatTrick dell’Uefa, l’organo presieduto da Aleksander Ceferin ha ribadito “il suo impegno a soddisfare come previsto i pagamenti alle federazioni affiliate”.

Secondo L’Equipe, però, si è andati oltre e sarebbe stato ribadito il 3 agosto come termine ultimo per chiudere le competizioni nazionali, mentre la finale di Champions dovrebbe svolgersi, secondo i programmi, sabato 29 agosto, quella di Europa League tra mercoledì 26 e giovedì 27. Secondo l’Equipe in dubbio l’utilizzo della Var, mentre sarebbe stato rinviato al luglio del 2022 l’Europeo femminile che era in programma in Inghilterra tra il 7 luglio e l’1 agosto 2021. Ancora da programmare, invece, gli Europei Under 21.







