Tutto pronto per Rijeka2020: quest’anno, infatti, la città croata di Rijeka, meglio nota nel nostro paese come Fiume, sarà Capitale europea della cultura, titolo che divide con l’irlandese Galway. Proprio nell’anno in cui, nel primo semestre, la Croazia per la prima volta presiede il Consiglio dell’Unione europea, questa che è la terza città del paese per numero di abitanti e il porto più importante sarà sotto i riflettori della scena culturale e artistica europea. Un porto delle diversità, come ama definirsi, grazie alla sua collocazione tra il Mediterraneo e l’Europa centrale e orientale, che negli ultimi cento anni si è sviluppato sotto sette diversi paesi. Una città, dunque, che da sempre accoglie le diversità.

