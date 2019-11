Gotti in panchina aspettando il nuovo tecnico

– E sono quattro. Salta un’altra panchina in serie A, la quarta in dieci giornate. L’Udinese ha esonerato Igor Tudor. La notizia, nell’aria da ieri, è stata ufficializzata oggi dal club friulano. Fatale al tecnico croato le ultime due pesanti sconfitte con Atalanta e Roma in cui l’Udinese ha incassato la bellezza di 11 gol. Tudor, che era tornato a marzo sulla panchina friulana dopo l’esperienza del 2018, aveva guidato i bianconeri alla salvezza la scorsa stagione e in questa non era partito neanche male con la vittoria sul Milan alla prima giornata, poi una serie di sconfitte che ne hanno minato il rapporto con squadra e società fino alle ultime due pessime uscite.

In panchina domenica contro il Genoa ci sarò il vice Luca Gotti che farà da traghettatore in attesa della nomina del nuovo tecnico. Tra i papabili Colantuono, già a Udine nella stagione 2015-16, altre due conoscenze bianconere come Guidolin e Pasquale Marino e Davide Ballardini. Più defilata la candidatura di Massimo Carrera. Suggestiva la pista che porta a Gennaro Gattuso. Gotti non è un uomo dello staff di Tudor, ma della società, per questo gli è stato comunicato questo tipo di decisione e in passato ha fatto esperienze a Cagliari, Parma, Bologna e lo scorso anno al Chelsea con Maurizio Sarri. Come primo allenatore ha guidato il Treviso in serie B e la Triestina in serie C. La squadra resta in ritiro in vista della sfida di Marassi.