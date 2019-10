“Cercheremo di farci perdonare”

– Resettare tutto e tornare subito in campo. La sconfitta di domenica scorsa in casa dell’Atalanta per 7-1 non si può cancellare, rimarrà per sempre nella storia, ma i giocatori dell’Udinese devono voltare pagina e reagire immediatamente, come vuole il loro tecnico Igor Tudor alla vigilia del match contro la Roma.

“Bisogna parlarne apertamente della sconfitta, perché non capita spesso di subire un passivo così pesante – ha detto Tudor in conferenza stampa -. Bisogna prendersi ognuno le proprie responsabilità. La squadra cercherà di farsi perdonare domani con una bella prestazione contro la Roma. I ragazzi sono dispiaciuti e arrabbiati, pronti a dare tutto contro una formazione solida e attrezzata come quella giallorossa”, le dichiarazioni del tecnico croato che, inevitabilmente, deve soffermarsi sulle sette reti incassate a Bergamo. “Non ci sono spiegazioni valide per come abbiamo disputato il secondo tempo. Lo prendo come un episodio a se stante, la vera Udinese non è quella vista a Bergamo nei secondi 45 minuti”, ha specificato Tudor cercando di proteggere i suoi ragazzi.

“La Roma non avrà vita facile”

“Fino all’episodio dell’espulsione di Opoku ero contento per l’atteggiamento del gruppo. E’ questo che mi dà fiducia per il prosieguo della stagione”, ha aggiunto Tudor che poi prova a concentrarsi sulla Roma. “E’ una squadra che, seppur parzialmente penalizzata dagli infortuni, può contare su elementi di grande spessore come Dzeko, a mio giudizio l’uomo più pericoloso dei giallorossi, ma anche Pastore, Perotti e Zaniolo. Domani, però, non avranno vita facile”, ha detto Tudor. Tornare in campo dopo appena tre giorni “è un fatto che non penalizza solo noi. E’ lo stesso per la Roma. Da quel punto di vista saremo alla pari”, ha risposto ancora il tecnico, lasciando aperte con un criptico “vedremo” le ipotesi di turn-over. Tudor si è infine soffermato su Lasagna che appena alla vigilia della trasferta di Bergamo aveva definito un ‘fuoriclasse’ per “le sue caratteristiche di attacco dello spazio”. Come sta? “Oggi nessuno sta bene, ma domani devono stare tutti bene”, ha concluso l’allenatore dei friulani.