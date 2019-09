MILANO – “C’è delusione per il risultato ma la buona prestazione mi fa essere fiducioso per il futuro”. Igor Tudor prova a guardare già avanti dopo la sconfitta con l’Inter al Meazza. Ai suoi, in 10 dal 35′, ha poco da rimproverare: “La squadra ha dato tutto fino in fondo. Nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo avuto anche un’occasione per pareggiare con Lasagna. Pazienza, guardiamo avanti”.

“Ho visto de Paul nervoso, forse colpa dei viaggi per andare in Nazionale”

Sull’episodio dell’espulsone di de Paul, il tecnico bianconero dice: “Rodrigo è rimasto molto male e si sentiva in colpa. Ho provato a sollevare il suo morale perché sono certo che in questa stagione ci darà molte soddisfazioni. L’ho visto nervoso, forse è colpa di tutti questi viaggi con la Nazionale. Imparerà dagli errori”.





