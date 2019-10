Ore decisive per la panchina di Tudor

Undici gol incassati in due partite. L’ormai ex miglior difesa del campionato di serie A, quella dell’Udinese, è crollata sotto i colpi degli attacchi di Roma e Atalanta e sta facendo traballare la panchina del suo allenatore Igor Tudor. Il futuro del tecnico spalatino in bianconero è a rischio. La dirigenza sta facendo una serie di riflessioni e valutazioni dopo la doppia debacle della squadra. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere il dubbio amletico: avanti con Tudor o cambio alla guida della squadra, già domenica nello spareggio con il Genoa?

Il verdetto non è stato ancora scritto e il tecnico si è presentato regolarmente sul campo per dirigere l’allenamento, in vista della trasferta di domenica nel capoluogo ligure. Ma con il passare delle ore l’ipotesi dell’esonero si fa sempre più probabile. In questo caso, domenica contro il Grifone, al suo posto in panchina potrebbe sedersi il suo vice Luca Gotti, se non si dovesse già individuare l’eventuale sostituto. I nomi dei papabili hanno cominciato a circolare. Si va dai possibili ritorni di ex condottieri bianconeri, come Pasquale Marino o Stefano Colantuono, a quelli di Gennaro Gattuso o Davide Ballardini, senza escludere altri possibili colpi di scena.

Stryger Larsen lavora a parte

Stamane, intanto, la squadra friulana è tornata in campo: allenamento di scarico per i giocatori che hanno disputato tutta la gara di ieri contro la Roma, esercitazioni sul possesso palla e focus sulla finalizzazione per tutti gli altri. Ancora allenamento individuale sul campo per Jens Stryger Larsen che ha intensificato il proprio lavoro.