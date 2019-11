Petagna inizia fuori

Ci sono state più emozioni nei 4 minuti di recupero finali che in tutto il resto della partita. Udinese-Spal finisce 0-0, ma sono due punti persi per gli ospiti che all’ultimo secondo vedono svanire la vittoria per l’errore di Petagna che si fa parare un rigore da Musso.

Gotti, che con ogni probabilità dopo questa gara lascerà la panchina friulana, recupera Stryger-Larsen e sceglie Nestorovski con Okaka. Semplici si affida all’ex Felipe e in attacco lascia fuori a sorpresa Petagna con il tandem Paloschi-Floccari. Primo tempo grintoso ma senza particolari emozioni, l’occasione migliore arriva al 19′ quando Kurtic colpisce a botta sicura di testa da un angolo, ma Musso ha una grande reazione sul proprio palo. Dall’altra parte Mandragora strozza il tiro dal limite. Poco altro da raccontare.

Super Musso

Nella ripresa la musica non cambia. Al 59′ Berisha perde clamorosamente un comodo pallone, Okaka serve De Paul che sfiora l’incrocio dal limite. Gli ingressi di Lasagna da una parte e Petagna dall’altra non fanno cambiare la musica fino al convulso finale: nell’ultimo dei 4 minuti di recupero Sema tocca di mano un pallone in area per contrastare Paloschi, l’arbitro Massa viene richiamato dal Var e, dopo aver visto le immagini, indica il dischetto. Petagna però si fa parare il penalty da un monumentale Musso, che giustamente esulta a gran voce. A questo punto il pari per l’Udinese ha il sapore di vittoria, per la Spal invece è una doccia gelata: c’è il primo punto in trasferta, è vero, ma i ragazzi di Semplici non hanno ancora segnato una rete in 6 partite lontano dal Mazza. Una maledizione.

UDINESE-SPAL 0-0

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao (40′ st Teodorczyk), Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Jajalo, Mandragora (34′ st Fofana), De Paul, Sema; Nestorovski (20′ st Lasagna), Okaka. In panchina: Perisan, Nicolas, Sierralta, Samir, Opoku, Walace, Ter Avest, Barak, De Maio. Allenatore: Gotti.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Felipe (34′ st Vicari), Tomovic; Strefezza (1′ st Sala), Valdifiori, Missiroli, Kurtic, Reca; Paloschi, Floccari (30′ st Petagna). In panchina: Thiam, Letica, Valoti, Moncini, Murgia, Di Francesco, Salamon, Mastrilli. Allenatore: Semplici.

ARBITRO: Massa di Imperia.

AMMONITI: Nestorovski, Reca, Becao, Floccari, Okaka, Felipe, Tomovic e Cionek.

ANGOLI: 7-3 per la Spal.

RECUPERO: 0′ e 4′.