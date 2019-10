Fonseca preferisce Santon a Florenzi

– Malgrado l’inferiorità numerica per un’ora, la Roma travolge (0-4) una brutta Udinese e sale da sola al 4° posto scavalcando il Napoli che sabato affronterà all’Olimpico. I giallorossi hanno vinto dimostrando carattere, uscendo fuori proprio nel momento peggiore, dopo essere rimasti in 10 per l’espulsione, piuttosto esagerata, di Fazio, reo di una spallata ai danni di Okaka. La squadra di Fonseca, passata al 13′ grazie a un gol di Zaniolo, si è rimboccata le maniche e nella ripresa ha dilagato passeggiando sui resti di un’Udinese incapace di reagire.

Per l’occasione il tecnico giallorosso ha recuperato, dopo la squalifica, Kluivert e lo ha riproposto titolare al posto di Perotti. Poi, rispetto alla squadra che ha piegato il Milan, ha lasciato a riposo Spinazzola, non al meglio, e ha lanciato titolare a destra Santon, preferendolo a Florenzi. Sul fronte opposto Tudor ha cambiato una sola pedina nella squadra travolta a Bergamo dall’Atalanta piazzando a destra a centrocampo ter Avest al posto dello squalificato Opoku.

Zaniolo-gol, espulso Fazio tra le polemiche

La Roma ha sofferto in avvio la determinazione dei bianconeri che hanno subito (2′) costretto al giallo Mancini, per un fallo ai danni di Lasagna lanciato in contropiede e poi hanno protestato per due episodi in area giallorossa: una caduta di Lasagna (che ha perso il passo) e una spinta di Santon a Sema (per la verità apparsa lieve). La Roma ha capito di dover cambiare passo e, dopo aver sfiorato il bersaglio con un diagonale di Pastore, è passata (13′) con Zaniolo che ha approfittato di un liscio di Samir su un lancio di Kolarov. La Roma ha mancato il colpo del ko con Veretout su punizione e con lo stesso Zaniolo e al 32′ si è complicata la vita restando in 10 per l’espulsione (apparsa esagerata) di Fazio, reo di una spallata ai danni di Okaka lanciato verso la porta.

Smalling, Kluivert e Kolarov: poker giallorosso

Tudor ha provato a sfruttare l’uomo in più inserendo un giocatore più offensivo, Barak, al posto di Mandragora ma Fonseca ha replicato piazzando Dzeko a fare l’esterno sinistro e mettendo Kluivert a fare la punta. La Roma è ripartita come se nulla fosse e, dopo aver impensierito Musso con una punizione da 35 mt di Kolarov, ha raddoppiato con Smalling, bravo ad approfittare di uno svarione di Lasagna su un angolo di Veretout. L’Udinese è crollata psicologicamente e al 54′ ha incassato in contropiede lo 0-3 da Kluivert, lanciato in area da Pastore. La Roma, non paga, ha insistito e al 65′ ha calato il poker con Kolarov che ha trasformato un rigore concesso da Irrati per un ingenuo tocco di braccio in area di Becao nel tentativo di anticipare Kluivert. La gara di fatto è finita qui: l’unico intervento della partita Lopez lo ha dovuto effettuare all’88’ per deviare in angolo un destro di Jajalo. E questo deve far riflettere Tudor: appena 5 gol in 10 partite sono molto più di un campanello d’allarme.

UDINESE-ROMA 0-4 (0-1)

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest (10′ st Nestorovski), Mandragora (1′ st Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna (34′ st Pussetto). In panchina: Perisan, Nicolas, Sierralta, Fofana, Walace, Nuytinck, Pussetto, De Maio, Teodorczyk. All.: Tudor.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (34′ st Florenzi), Pastore (24′ st Cetin), Kluivert (28′ st Perotti); Dzeko. In panchina: Fuzato, Mirante, Under, Spinazzola, Antonucci, Calafiori. All.: Fonseca.

Arbitro: Irrati di Pistoia 5.

Reti: 14′ pt Zaniolo, 6′ st Smalling, 9′ st Kluivert, 21′ st Kolarov (rig).

Espulso: Fazio al 32′ per rosso diretto (chiara occasione da gol).

Ammoniti: Mancini, Dzeko, Okaka, Jajalo, Barak, De Paul.

Angoli: 5-3.

Recupero: 3′ pt, 2′ st.