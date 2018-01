– Dopo un ciclo di quattro gare di fila senza perdere, l’Udinese si arrende alla Lazio nel recupero della dodicesima giornata. Per il tecnico Massimo Oddo il 3-0 è un risultato bugiardo, frutto di ingenuità.

“SECONDO GOL CI HA TAGLIATO GAMBE” – Oddo comunque a fine partita non si scompone ma lamenta: “Il risultato è bugiardo. Abbiamo perso per due contropiedi e un autogol, non è stata una cosa molto intelligente – lo sfogo del tecnico friulano, ex laziale accolto calorosamente dalla Curva Nord – ma siamo stati in partita per accorciare le distanze anche se il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Inzaghi? È terzo e se sta

lì significa che se lo merita”.

“MERCATO? NON CHIEDO NULLA” – “Il mercato? Mi hanno chiesto una salvezza tranquilla e non chiedo nulla alla società. Sono un po’ preoccupato perché domenica dovremo affrontare ancora una partita con gli stessi difensori. Rinforzi in avanti? Non è questione di attacco. Siamo l’Udinese e non possiamo regalare Lasagna e Widmer. Siamo corti e in tre partite in una settimana si fa fatica. E’ un momento di difficoltà che supereremo quando riavremo tutti. L’accoglienza dei laziali? Per me è un motivo di orgoglio”, conclude Massimo Oddo.