Udinese, Oddo: ''Contro il Sassuolo sarà importante non perdere''

Massimo Oddo (ansa)

UDINE – “Sarà una partita nella quale è importantissimo vincere ma è fondamentale non perdere”. Reduce da quattro sconfitte consecutive, il tecnico dell’Udinese, Massimo Oddo, fotografa la gara in programma sabato alla Dacia Arena contro il Sassuolo: l’ex allenatore del Pescara lascia intendere che potrebbe accontentarsi di un punto.

“ARRABBIATO MA NON ABBATTUTO” – Il filotto di risultati utili quando aveva sostituito Delneri aveva portato la squadra a ridosso della zona Europa League, da un mese a questa parte invece è arrivata una brusca frenata. “Era prevedibile un calo, per mille motivi, ero molto contento quando si vinceva come sono molto arrabbiato ora, ma al tempo stesso non sono abbattuto – confessa Oddo -. Tante volte si finisce con il perdere partite anche quando si fa bene. Lasagna si è rivelato una pedina insostituibile? Sì ma non voglio che questo diventi un alibi”. Anche Barak sembra appannato: “Non è un robot, è umano, nei calciatori ci sono momenti di gloria e altri di appannamento. Questa credo sia una cosa normale, la rosa è fatta di tanti giocatori e io sono qui per fare delle scelte cercando di sopperire ai giocatori quando sono in difficoltà. È fisiologico questo suo calo, ha giocato sempre pertanto è normale un leggero calo psico-fisico”.

IN CAMPO DE PAUL-MAXI LOPEZ – Tornando al Sassuolo, il tecnico ha chiarito di attendersi una gara “sporca. Non ci divertiremo di sicuro. Da parte nostra lotteremo per dare il massimo e per fare il meglio possibile, ma il Sassuolo arriverà qui per non perdere, pertanto troveremo una squadra che non ci lascerà tanti spazi, che non ci permetterà di fare il nostro gioco. Ecco il motivo per cui quella di domani sarà una partita non bella da vedere. Se dovessimo trovare una squadra che si chiude dovremo essere abili fin dalle prime battute a non scoprirci facendo così il loro gioco. Quest’anno hanno avuto difficoltà in fase difensiva, ma in attacco hanno giocatori con numeri come Politano e Babacar”. In avanti dovrebbero giocare “Maxi Lopez e De Paul, sempre se mi convinceranno nella rifinitura di oggi pomeriggio”.