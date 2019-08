Primo tempo bloccato, con poche emozioni

Comincia con un passo falso il campionato del nuovo Milan in costruzione targato Marco Giampaolo. Steccano infatti l’esordio i rossoneri, che escono battuti 1-0 alla ‘Dacia Arena’ per mano di un’Udinese più in palla fisicamente e anche più propositiva, con un’identità di gioco più chiara rispetto a un Diavolo i cui uomini dimostrano di non aver ancora assimilato gli schemi del nuovo allenatore, risultando confusionari soprattutto a centrocampo. In una gara piuttosto avara di emozioni, soprattutto nella prima frazione, a decidere il match è un colpo di testa del difensore brasiliano Becao, uno dei volti nuovi in casa friulana, alla prima rete in carriera, sugli sviluppi di un corner. Tre punti che costituiscono una bella iniezione di fiducia per la formazione di Igor Tudor, mentre il Milan deve lavorare per trovare prima possibile una fisionomia più convincente, magari con qualche altro colpo di mercato (anche se oggi i nuovi arrivi erano tutti in panchina).

Molto tattico e bloccato l’inizio di partita, con le due squadre che faticano a trovare sbocchi in avanti. Al 12′ ci prova Lasagna, bel lanciato da Pussetto, ma il suo sinistro termina fuori. Dalla parte opposta al 26′ tiro da lontano di Suso che si spegne a lato non di molto. Poco dopo la mezz’ora ospiti pericolosi: traversone dalla destra di Calabria su cui arriva Romagnoli che tenta un colpo di tacco in girata, con la palla che finisce fuori di un soffio. L’ultima occasione di un primo tempo deludente la regala Lasagna, al 44′, che prova ad approfittare di un’indecisione di Donnarumma sul rinvio sorprendendolo con un tiro da 30 metri senza inquadrare la porta. Prima del riposo, in pieno recupero, c’è tempo per un silent check al Var per un tocco di mano di Castillejo, senza alcun provvedimento però.

De Paul entra e serve l’assist per Becao

In avvio di ripresa, al 4′, primo tiro in porta del match con Donnarumma che blocca a terra una conclusione di Mandragora. Pochi minuti dopo ci prova Fofana e ancora il portiere rossonero è pronto a bloccare in due tempi. Il Milan si fa vedere verso il quarto d’ora con una conclusione da fuori di Paquetà, di poco alta, però i friulani sono più in palla e si rendono pericolosi prima con Jajalo, sul quale salva ancora Donnarumma e poi con un cross di Stryger Larsen per la testa di Lasagna, che impatta male e manda fuori da ottima posizione. Al 27′ l’Udinese concretizza la sua superiorità grazie a un preciso colpo di testa di Becao su angolo di De Paul, appena entrato (le voci di mercato stanno probabilmente distraendo l’argentino), sul quale il portiere del Milan non può nulla. Il difensore brasiliano ex Cska Mosca bagna con un gol il suo esordio in Serie A. Due minuti più tardi bianconeri vicini al raddoppio, ma Donnarumma salva su un tiro a botta sicura di Lasagna.

Milan generoso ma poco incisivo davanti

I cambi di Giampaolo si dimostrano meno decisivi di quelli del collega. Non lo è nemmeno il check al Var di Pasqua per un sospetto tocco di mano di Samir in area. Dopo aver visionato le immagini il direttore di gara decide di far riprendere il gioco regolarmente. Il Milan tenta la carta dei cross in area per Piatek, ma i difensori bianconeri fanno buona guardia difendendo senza troppi patemi i tre punti, anche se Suso e compagni provano con generosità a raddrizzare la gara fino all’ultimo dei 5′ di recupero concessi.

UDINESE – MILAN 1-0 (0-0)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana (25′ st De Paul), Jajalo, Mandragora, Pezzella (36′ st Sema); Pussetto (26′ st Nestorovski), Lasagna. (27 Perisan, 88 Nicolas, 2 Sierralta, 4 Opoku, 11 Walace, 17 Nuytinck, 73 Barak, 87 De Maio, 91 Teodorczyk). All.: Tudor.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini (15′ st Kessie), Calhanoglu, Paquetà (31′ st Bennacer); Suso; Castillejo (29′ st Leao), Piatek. (84 Soncin, 90 A. Donnarumma, 5 Bonaventura, 12 Conti, 27 Andrè Silva, 33 Krunic, 43 Duarte, 46 Gabbia, 93 Laxalt). All.: Giampaolo.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: nel st 27′ Becao (U)

AMMONITI: Paquetà (M), Calhanoglu (M), Borini (M) e Jajalo (U) per gioco falloso.

ANGOLI: 9-4 per l’Udinese.

RECUPERO: pt 3’+2′, st 5+’.

SPETTATORI: 24.584 (paganti 14.447, abbonati 10.137, incasso 654.272 euro).