“Udinese ambita da tutti”

– Luca Gotti, per il momento, resta il solo allenatore dell’Udinese, dopo l’esonero di Igor Tudor e forte dei 4 punti in 2 partite conquistati contro Genoa e Spal. Nonostante Gotti abbia più volte affermato di non voler accettare il ruolo di primo allenatore dei friulani, il responsabile dell’area tecnica bianconera Pierpaolo Marino lo ha confermato sulla panchina, ribadendo la posizione della società friulana in merito nel corso di un intervento telefonico a Udinese TV.

“Siamo stati in costante dialogo con la proprietà. Si voleva un campionato tranquillo in cui gettare le basi per un programma più ambizioso – ha detto Marino -. La società sta rispettando i programmi, è stata equidistante dalla zona retrocessione e da quella alta, in una posizione di medianità. Poi in due partite abbiamo preso 11 gol e ne abbiamo segnato 1. Significa che improvvisamente si sono rotti degli equilibri e abbiamo deciso, giustamente, di affidarci a una persona seria, saggia, competente, che ho avvicinato io all’Udinese e che gode della stima dei calciatori dell’Udinese che lo seguono con grande empatia e grande considerazione delle sue nozioni. Quindi abbiamo portato avanti le nostre idee; in molti allenatori si sono proposti per venire qui, lusingandoci, anche se l’Udinese è ambita da tutti”.

“Si è creata un’empatia da gruppo”

“Ma siamo curiosi di vedere questa empatia che si è creata da gruppo e Gotti ci ha aiutato nell’emergenza – ha continuato Marino -. Gli chiederemo se vuole fare l’allenatore: lui ci ha dato per ora la sua completa disponibilità, noi siamo molto contenti. A Gotti abbiamo chiesto di aiutarci ancora per un poco, poi vedremo che sviluppi ci saranno. Crediamo di avere gli attributi per prendere le decisioni corrette io, Gianpaolo e Gino Pozzo. Credo che abbiamo dato una lettura corretta e precisa della situazione e Gotti ci sta aiutando. Fino a quando questa sua disponibilità continuerà non lo sappiamo. Abbiamo interpellato alcuni allenatori, ma siamo dell’idea che l’equilibrio attuale della squadra vada mantenuto e, dunque, riteniamo che affidarci a Gotti anche per la prossima partita contro la Sampdoria sia stata una scelta assolutamente ponderata. Poi valuteremo la situazione”, ha concluso il dirigente friulano.