Udinese-Inter 0-4: in gol Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero

UDINE – La Juventus è già solo un brutto ricordo. L’Inter non molla affatto, crede ancora nella Champions, e dilaga in Friuli su ciò che resta dell’Udinese: ben poco, si direbbe. Il 4-0 finale rianima le speranze nerazzurre e rilancia la squadra di Spalletti, che coglie la vittoria numero 19 nonostante quattro assenze (Miranda si infortuna nel riscaldamento e si aggiunge a Gagliardini, Vecino e D’Ambrosio), trova il gol numero 28 di Icardi, si conferma seconda miglior difesa del torneo e ora aspetta le ultime due partite per capire se il sogno di tornare in Champions dopo 7 anni può essere reale. L’Udinese invece precipita ancora (12 sconfitte nelle ultime 13), la cura-Tudor ha portato solo un pari a Benevento e un altro rovescio, quindi ci sarà da soffrire fino all’ultimo minuto del 20 maggio.



Più che una partita, è un’esecuzione di piazza, o da stadio. Enorme il divario tecnico e troppo diversa la situazione psicologica, perché ci sia un confronto equilibrato. L’Inter è ancora feroce, ancora affamata, la sconfitta con la Juventus non l’ha atterrata, tutt’altro, mentre l’Udinese di Igor Tudor non è differente da quella delle 11 sconfitte di fila con Oddo, anzi se possibile ora è sconvolta, atterrita, con la psiche in subbuglio alla prospettiva di una salvezza che ora è da difendere a tutti i costi, e forse non ne ha la forza mentale. Così il primo tempo è un recital interista, con Brozovic gran signore della gara più Rafinha e Perisic zampillanti, Candreva attivissimo ma impreciso alla resa dei conti, tra buchi e slabbrature della difesa friulana.

Icardi esulta sotto la curva occupata dai tifosi dell’Inter

La cronaca è un lungo monologo dell’Inter, eccezion fatta per due occasioni dell’Udinese. Già al 5′ Danilo salva sulla linea una conclusione di Perisic, imbeccato da Candreva, a Bizzarri battuto. All’8′ il portiere argentino respinge un tiro-cross basso di Cancelo, all’11’ neutralizza un destro centrale di Icardi, ma al 13′ capitola: corner da sinistra di Cancelo, sul primo palo si avventa Ranocchia (che nel riscaldamento è subentrato all’infortunato Miranda) e di testa segna l’1-0, saltando tra Balic e Ali Adnan. Il massacro prosegue al 17′, con Perisic che dopo un pasticcio difensivo friulano calcia a porta vuota, ma ancora Danilo salva sulla linea. Solo adesso l’Udinese comincia a riorganizzarsi, di fatto entra in campo e la gara torna in minimo equilibrio, mentre l’Inter rallenta, e infatti subisce un paio di iniziative pericolose: colpo di testa alto da buona posizione di Behrami al 35′ e un minuto dopo la grande occasione, con Lasagna lanciato da De Paul, ma il suo tiro a pochi passi da Handanovic viene salvato dal portiere di piede, e lì l’Udinese finisce, perché l’Inter si ridesta e si prende la partita in pochi minuti. Ci pensa Rafinha, al 44′, a concludere di sinistro nell’angolo dopo palla persa da Samir e invito di Icardi, per il 2-0, poi Icardi nel recupero castiga ancora Bizzarri, sul suo palo, con la difesa friulana ormai in vacanza, stremata, assente, sconfitta.



A partita già finita, si aggiunge all’inizio della ripresa (6′) l’espulsione di Fofana, dopo che il Var Giacomelli segnala all’arbitro Mazzoleni l’esagerata durezza di un intervento dell’ivoriano su Perisic: piede a martello sulla caviglia dell’avversario, un po’ come Vecino su Mandzukic, e Udinese in 10. Così il secondo tempo diventa un lungo allenamento per tutti, la gara non ha più alcun senso tecnico, e nel titic-titoc l’Inter arriva al quarto gol, con Borja Valero, al 26′. Poi c’è anche una traversa di Karamoh al 42′. Finisce 4-0, soltanto, ma poteva essere molto di più.

UDINESE-INTER 0-4

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Behrami (28′ st Jankto), Fofana, Ali Adnan; De Paul (6′ st Barak); Lasagna (34′ st Perica). In panchina: Scuffet, Borsellini, Zampano, Ingelsson, Nuytinck, Maxi Lopez, Pontisso, Hallfredsson, Pezzella. Allenatore: Tudor.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Dalbert (24′ st Santon); Borja Valero, Brozovic; Candreva (34′ st Karamoh), Rafinha (38′ st Eder), Perisic; Icardi. In panchina: Padelli, Berni, Lisandro Lopez, Pinamonti. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo.

RETI: 12′ pt Ranocchia, 44′ pt Rafinha, 46′ pt Icardi; 26′ st Borja Valero.

NOTE: giornata molto calda e soleggiata; terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso: Fofana, al 4′ st, per gioco pericoloso. Ammonito: Danilo. Angoli: 9-5 per l’Inter. Recupero: 2′; 0′.







Fonte