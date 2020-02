Esposito preferito a Sanchez

Udinese-Lukaku 0-2. Senza Lautaro Martinez, l’attaccante belga si carica sulle spalle l’Inter e, grazie alla sua doppietta, consente ai nerazzurri di ritrovare il successo dopo tre pareggi consecutivi. Conte resta così agganciato al treno scudetto e si prepara al meglio al derby contro il Milan di domenica prossima.

Gotti sceglie De Maio in difesa, confermato il tandem Okaka-Lasagna. Conte è senza Handanovic, in porta Padelli, mentre al posto dello squalificato Lautaro c’è Esposito e non il grande ex Sanchez. Brozovic ancora non al meglio inizia in panchina, c’è invece l’esordio dal 1′ di Eriksen. Primo tempo privo di reti ma di grande battaglia, le spinte maggiori arrivano sulle rispettive fasce sinistre dove Sema e Young sono i più dinamici. La migliore occasione capita a Vecino che però di ginocchio non finalizza un assist dalla destra di Moses.

Bum-bum Lukaku

Nella ripresa pronti-via c’è una frittata nell’area friulana con Musso che non blocca un pallone, Sema lo rinvia sui piedi di Esposito che sciupa un rigore in movimento. I nerazzurri latitano e allora Conte sceglie un doppio cambio che rivoluzionerà l’esito della gara: Brozovic e Sanchez per Eriksen ed Esposito, il peggiore in campo. Il mediano croato dà più ordine in mezzo al campo, il ‘Nino Maravilla’ più vivacità davanti. Al 64′ Barella pesca di punta in area Lukaku che imbuca sotto le gambe di Nuytinck un preciso destro su cui Musso non può nulla. Passano 6′ e Sanchez sguscia nell’area bianconera e viene platealmente atterrato da Musso. Rigore ineccepibile realizzato in maniera fredda ancora da Lukaku, che sale così a 16 gol in campionato, di cui 12 in trasferta. Nel finale Gotti si gioca il tutto per tutto con Teodorczyk, ma è Lasagna che in un paio di occasioni sfiora il palo senza però riuscire a riaprire la partita. I nerazzurri tornano così al successo e a -3 dalla Juventus, il modo migliore per preparasi al Derby della Madonnina di domenica prossima. Buona prestazione dell’Udinese che però è al terzo ko di fila.

UDINESE-INTER 0-2 (0-0)

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck (27′ st Jajalo); Stryger-Larsen, Fofana (38′ st Teodorczyk), Mandragora, De Paul, Sema (27′ st Zeegelar); Okaka, Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, Ekong, Ter Avest, Walace, Nestorovski. All.: Gotti.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar; De Vrij, Bastoni; Moses (38′ st D’Ambrosio), Vecino, Barella, Eriksen (13′ st Brozovic), Young; Esposito (14′ st Sanchez), Lukaku. A disp.: Handanovic, Stankovic, Godin, Ranocchia, Biraghi, Asamoah, Agoume, Candreva. All.: Conte.

Arbitro: Di Bello.

Reti: Lukaku al 64′ e 70′ (rig.).

Ammoniti: Barella, Stryger-Larsen, Bastoni e Lasagna.

Recupero: 1′ e 3′.