Gotti: “Non so come reagiranno i giocatori”

– “Domani affronteremo una situazione particolare visto che la componente pubblico in Serie A ha un peso enorme dal punto di vista emotivo e motivazionale. Sarà una situazione di irrealtà in cui i punti, però, saranno molto reali”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, alla vigilia del match contro la Fiorentina in programma domani alle 18 e che, come tutte le altre della 26esima giornata, si giocherà a porte chiuse per l’epidemia di conoravirus. “Quella di Udine è sicuramente una partita molto particolare perché veniamo da un periodo difficile e perché si giocherà a porte chiuse. Ho avuto questa esperienza anche da giocatore e sicuramente non è una partita come tutte le altre”, gli fa eco il tecnico viola Iachini.

“Non si può sapere come reagiscono i giocatori visto che le dinamiche degli allenamenti sono le medesime ma svolgeremo la rifinitura alla Dacia Arena, nello stesso orario della partita, per abituarci al contesto dello stadio vuoto”, rivela a Udinese Tv il tecnico dei friulani. “Abbiamo, come tutti, passato una settimana nell’incertezza e ne abbiamo approfittato per aumentare i carichi di lavoro dal punto di vista fisico nei primi tre giorni della settimana per immagazzinare lavoro in vista del finale di stagione – racconta Gotti degli ultimi giorni – Da metà settimana in poi abbiamo ripreso in mano le specifiche della partita contro la Fiorentina”. Nel girone di ritorno mancano ancora i tre punti e, al netto del contesto ambientale, la gara contro la Fiorentina assume un peso specifico importante per il prosieguo della stagione. “Tutte le partite sono molto importanti in questo momento del campionato ma i ragazzi ne sono perfettamente consapevoli”, avverte ancora Gotti, che sui possibili benefici di questa sosta forzata non si sbilancia: “Difficile dirlo, ci sono molte variabili. Alcune squadre possono approfittarne per recuperare giocatori infortunati ed allora in quel caso ci sono aspetti concreti. Poi ci sono tutti quei ragionamenti sulla positività o meno dell’interruzione ma sono valutazioni che possono trovare riscontro soltanto nella risposta del campo che è quella che conta”. Per quanto riguarda i viola, “la Fiorentina è una squadra forte con diversi giovani molto bravi – conclude Gotti – Me l’immagino molto abbottonata e chiusa con una grande predisposizione a ripartire con verticalizzazioni immediate”.

Iachini: “Tutto meno che una partita di calcio”

“Affrontiamo una squadra che sa quel che deve fare quando è in campo, che ha ottimi giocatori e che ha qualità, ci vorrà sicuramente un’ottima prestazione”, ha detto il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, L’allenatore viola chiede ai suoi, privi dello squalificato Dalbert e degli infortunati Ribery e Kouame, una prova di maturità. “Senza tifosi sembra tutto meno che una partita di calcio perché il clima che si respira è molto particolare. Bisognerà che i ragazzi vadano oltre queste cose e che affrontino la partita con grande attenzione e concentrazione per tutti i 95 minuti”. Per quel che riguarda le condizioni della squadra, Iachini dice: “Stiamo recuperando qualche ragazzo che ha avuto qualche problemino nelle ultime settimane, tutti stanno ritrovando il loro smalto e la loro condizione – ha proseguito il tecnico gigliato -. Viaggiamo però a vista, sapendo che dobbiamo portare avanti il nostro percorso di crescita. Abbiamo aggiunto delle conoscenze ma abbiamo ancora margini di miglioramento nelle due fasi di gioco. Stiamo lavorando per avere una crescita sia a livello individuale che collettiva. I ragazzi stanno dando disponibilità cercando di portare a casa il massimo dei punti da ogni gara”. Nel frattempo Franck Ribery, reduce da una lesione ad una caviglia, operata a inizio dicembre 2019, ha ripreso a lavorare parzialmente con il resto dei suoi compagni. “Ci fa piacere sotto l’aspetto umano, oltre che tecnico, perché è stato fuori per tanto tempo e per un infortunio così grave. Ovviamente gli siamo vicini, siamo felici felici di averlo con noi in allenamento, ma ovvio che dovrà seguire il suo percorso di reinserimento. Seguiremo le indicazioni dello staff medico per capire quando effettivamente il ragazzo potrà riaggregarsi al 100% con la squadra”.