“Sbagliato pensare solo alla serie A”

– Ripartire o fermarsi. Il dubbio è amletico per l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, che prende le distanze dalle polemiche delle ultime ore sulla possibilità di tornare ad allenarsi già da maggio. “Prima ancora della possibilità di riprendere il campionato avrei ragionato sul fatto se sia giusto o meno riprendere, è una cosa un po’ diversa – ammette ai microfoni di Radio Sportiva -. Non voglio entrare con un tono polemico nella vicenda, da allenatore mi piacerebbe provare a fare questa esperienza, perché è una cosa mai provata prima, non ci sono i dati su come sarà riprendere dopo due mesi di divano, non due mesi di sosta, ma due mesi di confino a casa, eventualmente le 5 sostituzioni e il cambiamento di alcune regole potrebbero aiutare”.

“Dal punto di vista professionale mi piacerebbe provare, però questo non ha niente a che vedere sul fatto se sia giusto o meno riprendere il campionato – prosegue Gotti -. C’è differenza tra ripresa degli allenamenti che è quasi una necessità per gli atleti di alto livello, ma non è per nulla scontato che si possano fare le partite del campionato di serie A. Mi dispiace che il focus dei media sia stato solo sulla Serie A che è solo l’1% del movimento. Va ripensato il calcio più in generale. In una situazione come questa di emergenza sanitaria e dal punto di vista socio economico, viene relativizzato il sentimento della passione che riguarda il calcio”.

“Polemiche ci fanno apparire come zoo variopinto”

“Il sentimento anti calcistico – prosegue Gotti – l’ho visto più alimentato dalle polemiche che si sono create dalle singole componenti che ci fanno apparire come una sorta di zoo variopinto, dove le opinioni sono contrastanti e spesso vanno a perseguire i singoli interessi di bottega. Detto questo il calcio è il ragazzo di 14 anni che va a giocare, i pulcini e gli amatori che si trovano a giocare la sera, il calcio ha tante altre sfaccettature”. Gotti parla anche di questi due mesi confinati a casa: “Per i primi 15 giorni mi sono totalmente disintossicato, non ho guardato neanche una partita di calcio, quando normalmente ne guardo 10-15 a settimana. Tra l’altro all’inizio era piuttosto facile far lavorare i ragazzi, i nostri preparatori e il nostro staff mandano il programma ai calciatori, lavori che si possono fare anche a casa. Ora che andiamo avanti è sempre più complicato, perché non avendo un orizzonte di ripresa è più difficile dare motivazioni e impegno nella quotidianità. Altrove le cose sono diverse, ci sono giocatori che hanno potuto allenarsi sul campo o in palestra nei loro paesi, in Italia non si può fare”.

“Da allenatore è cambiato tutto”

Gotti voleva conservare la carica di vice-allenatore, l’Udinese l’ha convinto ad accettare la guida della prima squadra. “Da ormai dieci campionati facevo il vice, avevo una vita molto bella a un livello molto alto. Il fatto di fare il primo allenatore è una cosa diversa, bella, impone una serie di cose extra calcistiche che non trovano il mio gradimento, però questa è una cosa personale – spiega Gotti -. Più mi inerpico nell’esperienza di allenatore responsabile e più vedo diminuita la possibilità di fare il vice, perché o vai a fare il collaboratore di un tuo amico oppure di un grande allenatore che non ha problemi a collaborare con una figura più o meno ingombrante, oppure è una cosa con cui dovrò fare i conti prima o poi”.

“L’Udinese non ha necessità di svendere”

Si parla anche dei suoi calciatori e delle possibili cessioni di big del calibro di De Paul, Mandragora e Fofana. “Sono giocatori che hanno molto mercato e sappiamo che la realtà di Udine è abituata a preparare giocatori per altri contesti, ma l’Udinese non è una società che svende i propri atleti o che ha bisogno di fare cassa immediata, quindi le situazioni sono tutte da vedere. De Paul da Champions? È un giocatore di quel livello, l’ha già dimostrato nella sua nazionale, ha la tecnica e un atteggiamento mentale che non gli impedisce di esprimersi a quel livello”.