C’è ancora l’Udinese nel futuro di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino ha rinnovato il contratto con il club bianconero fino 2024. La notizia è stata ufficializzata oggi in una nota in cui l’Udinese comunica “di aver raggiunto l’intesa con Rodrigo De Paul per la sottoscrizione di un nuovo contratto di durata quinquennale. Il nostro numero 10, colonna della nazionale argentina, si lega quindi al club sino al 30 giugno 2024”.

Arrivato a Udine nell’estate 2016, De Paul – ricorda la società – ha collezionato sinora 116 presenze in gare ufficiali con la maglia bianconera, 18 reti complessive tra campionato e Coppa Italia, con il picco di 9 gol e 9 assist fatti registrare nella passata stagione. De Paul ha collezionato anche 15 presenze con la Seleccion argentina.



“Ci tenevamo a dimostrare a Rodrigo il valore che ha all’interno della nostra squadra – commenta il Responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – e, soprattutto, stiamo portando avanti una politica di consolidamento della struttura tecnica”.