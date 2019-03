Esplosione in una palazzina a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Tre persone, padre, madre e figlio, sono rimasti feriti nello scoppio del loro appartamento al terzo piano e che ha interessato anche un altro appartamento adiacente. Padre e figlio, un bambino di 6 anni, sono stati trasferiti all’ospedale di Cattinara a Trieste per una sospetta intossicazione da monossido, mentre la madre, in condizioni più serie, è stata ricoverata a Udine con ustioni.

L’esplosione si è verificata poco dopo le 7, probabilmente originata da una bombola del gas.All’interno dell’alloggio si trovava una famiglia con papà, mamma e una bambino di sei anni. Sono rimasti tutti coinvolti dall’esplosione e sono stati soccorsi dal personale sanitario. La donna ha riportato gravi ustioni. Gravissimi i danni all’interno dei due appartamenti. Nella palazzina, di cinque piani, ci sono 16 appartamenti: tutti gli abitanti del condominio non potranno rientrare in casa prima di una quindicina di giorni.