UDINE – Tragedia in una chiesa della città friulana. Una bambina di 7 anni è morta dopo essere stata colpita da una acquasantiera caduta. Il fatto è successo tra le 17 e le 18 nella cappella del Collegio Uccellis, l’unico educandato statale della Regione. La bambina si trovava con le compagne di classe e si sarebbe aggrappata alla pesante acquasantiera in marmo, dalla quale è stata travolta e colpita al torace. Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata in ospedale ma è deceduta a causa dei gravi traumi riportati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, del Nucleo investigativo e gli ispettori dell’azienda sanitaria.

Nel noto convitto di Udine studiano i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Secondo le prime notizie, la bambina morta a Udine si sarebbe aggrappata all’acquasantiera causandone prima l’oscillazione e poi la caduta. La piccola sarebbe finita a terra prima dell’acquasantiera stessa. L’arredo religioso è in marmo, dunque particolarmente pesante.

La bambina, di Udine, studia nel convitto e sembra che l’incidente sia avvenuto proprio durante l’orario di lezione.