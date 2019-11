UDINE – Tragedia all’una della scorsa notte in Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine: un sedicenne alla guida, che aveva sottratto l’auto alla madre, si è schiantato ed rimasto ucciso. Con lui nella macchina, che si è cappottata, c’erano sette coetanei, tutti ricoverati in ospedale.

Il sedicenne, residente a Fagagna, era alla guida di una Opel, ha probabilmente perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire ed è finito contro un palo della luce tra Rodeano di Rive d’Arcano e Villanova di San Daniele, lungo l’ex provinciale 5, nel tratto di Villanova che prende il nome di via Kennedy.

Il ragazzo è morto sul colpo. La madre era uscita a cercarlo perché si era accorta che l’auto non era in garage e temeva l’avesse presa proprio il figlio.

A bordo c’erano altri sette ragazzi, tutti minorenni della zona, tra i 15 e i 17 anni; tra loro anche una ragazza. I giovani feriti sono stati trasportati all’ospedale di Udine e in quello di San Daniele con le ambulanze. Nessuno di loro è in pericolo di vita.