Ha confessato di avere accoltellato e ucciso il padre, Alfredo Cardone, 31enne sottoposto a fermo per l’omicidio di Vincenzo, 53 anni, all’interno del supermercato gestito dalla famiglia in via Nuova Poggioreale, zona orientale di Napoli. L’uomo è deceduto poco dopo aver raggiunto l’ospedale Loreto Mare. Il 31enne dopo aver accoltellato il padre si era allontanato dal luogo del delitto ma è stato rintracciato dalla Polizia poco dopo, nei pressi della sua abitazione. Condotto negli uffici della Squadra Mobile, ha reso dichiarazioni confessorie al pubblico ministero della Procura di Napoli intervenuto sul posto, che all’esito dell’interrogatorio ha disposto il fermo per omicidio volontario.

