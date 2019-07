I giudici della Suprema Corte che oggi si sono pronunciati sul ricorso presentato da Manuel Foffo, confermando la condanna a 30 anni per l’omicidio di Luca Varani, si sono espressi anche sul ricorso presentato dalla difesa di Fabio Di Lello, confermando la condanna a 20 anni di carcere. L’uomo uccise a Vasto Italo D’Elisa il primo febbraio 2017 per “vendicare” la morte della moglie Roberta Smargiassi nell’incidente stradale avvenuto sette mesi prima. Alla guida dell’auto che travolse lo scooter della donna c’era il ragazzo 22enne freddato in strada da Di Lello con un’arma acquistata per esercitarsi a sparare al poligono di tiro.

Fonte