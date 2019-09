BOLOGNA – La Corte d’Assise d’Appello di Bologna, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, ha confermato l’ergastolo per Matteo Cagnoni, oggi 54 anni, il dermatologo già condannato in primo grado al carcere a vita per l’omicidio avvenuto il 16 settembre 2016 della moglie Giulia Ballestri, 39 anni, uccisa a bastonate in una villa di famiglia da tempo disabitata, a Ravenna. La decisione del collegio è arrivata dopo tre ore di camera di consiglio.

Un delitto, così lo descrisse la pm Cristina d’Aniello nel processo di primo grado, che fu una vera “mattanza”, una “azione omicidiaria violenta” nell’ambito di un “omicidio premeditato ma anche annunciato” dato che “si sapeva che lei aveva paura” perché “lui non riusciva ad accettare la separazione per un altro uomo”.

La condanna in primo grado risale al 2018; oggi la conferma dell’ergastolo. “Le cose sono andate come dovevano andare. Ogni sentenza è uno strazio perché si riapre una ferita. E’ soltanto il secondo grado, aspettiamo la sentenza definitiva”, precisa l’avvocato Giovanni Scudellari, che assiste come parte civile la famiglia di Giulia Ballestri.





