Con l’accusa di avere ucciso la propria madre a pugni, i Carabinieri di Ragusa arrestato un uomo di 48 anni. I militari dell’Arma hanno eseguito il provvedimento cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria iblea nei confronti del 48enne ragusano accusato dell’omicidio della madre, avvenuto nel corso di una lite insorta per futili motivi durante la quale l’anziana donna era stata colpita ripetutamente con violenza a mani nude dal figlio. Ricoverata in ospedale in condizioni critiche, la vittima spirò dopo venti giorni di agonia. Ulteriori dettagli saranno resi noti durante una conferenza stampa, che sarà tenuta questa mattina, alle ore 11, presso il Comando Provinciale di Ragusa.

Fonte