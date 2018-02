Sbagliare capita anche i migliori ma certo è che il nuovo aggiornamento dell’applicazione ufficiale di Uber sta facendo storcere non poco il naso all’utenza, ancora in balia della misteriosa sparizione di due funzioni sicuramente di spessore.

Con il recente aggiornamento datato 22 gennaio, corrispondente alla versione 3.282.10000 pubblica, sono infatti totalmente scomparse le integrazioni con Apple Maps e Siri. Come evidenziato infatti da MacRumors impostando un determinato percorso non è più possibile visualizzare Uber tra i servizi di ride-sharing supportati dall’applicazione Mappe.

Anche la povera assistente vocale Siri sembra essersi dimenticata di Uber. Richiedendo infatti un passaggio tramite l’assistente virtuale, si riceve al momento una sonora risposta negativa nonostante la corretta attivazione di Uber nel menù dedicato a Siri.

Non è al momento chiaro se tale regressioni sia voluta oppure semplicemente frutto di un errore da parte di Uber in fase di aggiornamento della propria applicazione. Ricordiamo ovviamente che tutte le funzionalità sopra descritte non sono al momento pienamente supportate nel nostro paese ma se per caso state pianificando un piccolo viaggio in uno dei paesi supportati fate attenzione a questi piccoli problemi. Ad ogni modo è bene specificare che nessuna funzione e invece preclusa utilizzando direttamente l’applicazione ufficiale, pertanto sarà solamente questione di attendere qualche giorno prima che l’integrazione con Mappe e Siri sia nuovamente ripristinata dagli sviluppatori.