Ieri su Twitter Rai2 lancia la puntata di ‘Maledetti amici miei’ con un tweet che ha scatenato nelle ore successive molte reazioni fortemente polemiche. “NOTIZIA FLASH #Rai2 ultima ora: E’ MORTO #ALESSANDROHABER. L’attore si spegne all’età di 72 anni negli studi Voxson di Roma durante la puntata di #MaledettiAmiciMiei”, ha scritto Rai2 facendo seguire spezzoni del programma, in corso, fino a chiarire di fatto che Haber era vivo e vegeto, solo vittima di uno ‘scherzo’ dei suoi colleghi di trasmissione. In tanti comunque, a ridosso del tweet di Rai2, hanno commentato la ‘notizia’ come se fosse vera, molti gli interventi dolenti cui, via via che la verità si faceva strada, sono seguiti commenti decisamente negativi.

Fonte