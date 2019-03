Il Papa che porta un bambino sulle spalle, mentre il piccolo fa la scritta ‘Stop Abuse’ è comparso in vicolo degli Osti a Roma. L’opera è firmata Tvboy. “Il terzo murale – si legge sulla pagina Facebook del collettivo artistico Tvboy – e al momento l’unico sopravissuto alla censura, affisso a Vicolo degli Osti, ritrae Papa Francesco che tiene sulle spalle un bambino mentre scrive la frase: ‘Stop Abuse’. L’opera vuole essere un augurio alla risoluzione di una questione delicata e dolorosa, come quella degli abusi sessuali sui minori da parte di uomini della Chiesa, che per troppo tempo è stato un tabù e che Papa Francesco ha iniziato ad affrontare apertamente all’interno e all’esterno del Vaticano”.

