Ieri sera poco prima della mezzanotte su TV2000 stava andando in onda il film Son of God, quando in sovrimpressione è apparso un messaggio fascista. “Mussolini ha sempre ragione“, questo è quello che hanno letto migliaia di telespettatori, che sui social hanno espresso il loro stupore.

“Io e mia sorella stavamo guardando Tv200 e abbiamo letto il messaggio fascista, ma che ca**o sta succedendo?!”

“Ma quindi è vera la storia del fascio su Tv2000”

“Mia mamma mi ha appena raccontato scioccata che a Tv2000 durante uno dei tanti film su Gesù sono apparsi messaggi fascisti”.

“Spero che si tratti di uno scherzo di cattivo gusto o un hacker, altrimenti sarebbe molto grave quello che è successo a Tv2000”.

“Cosa hanno appena visto i miei occhi su Tv2000?!”

La rete controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana pochi minuti dopo si è scusata per l’inconveniente.

“Stiamo effettuando delle giuste verifiche. Il contenuto di queste didascalie non corrisponde ovviamente al pensiero dell’emittente. Da esse ci dissociano con fermezza e ci scusiamo anche con tutti i nostri telespettatori”.

Sarà stato un hacker?

Durante un film questa sera su Tv2000 sono apparse frasi fasciste. L’emittente si è scusata in seguito mandando in onda un serpentone. #tv2000 pic.twitter.com/9knMENVU9h — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 14, 2020

sembrerebbe che abbiano hackerato TV2000…

🙄🙄🙄😱😱😳 https://t.co/AkCnwo1aEq pic.twitter.com/NDwRxvuuou — Charles de Batz de Castelmore – Conte d’Artagnan (@conteDartagnan) June 14, 2020