“Mio padre mi attacca dicendo che sono avida, attaccata ai soldi. Che ho lasciato il mio ex marito Maxi Lopez e mi sono messa con Mauro Icardi solo per i soldi, ma la storia è ben diversa”. Così Wanda Nara racconta in una intervista esclusiva pubblicata sul settimanale ‘Chi’ in edicola da domani, mercoledì 19 febbraio, i retroscena del doloroso contrasto familiare che la vede in contrasto con il padre. “È una storia molto lunga -spiega l’opinionista del GfVip4 -Mio padre, quando ero ancora sposata con Maxi, cercava di fare affari con lui. E anche con me, a volte. Ed era sempre in perdita, ma io facevo finta di niente, minimizzavo perché cercavo di aiutarlo”.

