“Meredith Grey di ‘Grey’s Anatomy’ è il personaggio cui sono affezionata di più e ‘sento’ molto la sua interprete, Ellen Pompeo: mi sono abituata a respirare con lei, conosco il suo respiro e poi è un’attrice molto vera, che non strafà mai; confesso che sono un po’ innamorata di lei, cerco di rispettarla, di non mettere del mio”. E’ effettivamente un po’ innamorato il tono, caldo, di Giuppy (Giuseppina) Izzo, doppiatrice per ‘vizio’ di famiglia, quando parla all’AdnKronos del personaggio al centro di ‘Grey’s Anatomy’ e dell’attrice che la impersona, Ellen Pompeo appunto, cui dà voce da ben 14 anni nella versione italiana. La 15esima stagione del medical drama Abc sarà trasmessa in Italia su FoxLife (114, Sky) dal 25 febbraio prossimo.

Fonte