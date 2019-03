Fox Networks Group Italy conferma il suo impegno produttivo nella serialità italiana con un innovativo progetto di comedy al femminile. È tutto pronto, infatti, per ‘Extravergine’, la nuovissima serie comedy in 10 episodi co-prodotta da Fox Networks Group Italy e Publispei di Verdiana Bixio che andrà in onda in autunno su FoxLife (canale 114 di Sky). Una serie tutta al femminile a partire dalla regia, affidata a Roberta Torre (Tano da morire, Angela, I baci mai dati, Riccardo va all’Inferno), mentre la protagonista sarà l’istrionica Lodovica Comello, cantante, conduttrice (Italia’s Got Talent, Singing in the Car) e già attrice nei film campione d’incassi ‘Poveri ma ricchi’ e ‘Poveri ma ricchissimi’ di Fausto Brizzi. ‘Extravergine’, che si vuole collocare metà strada tra due cult dell’universo femminile come ‘Bridget Jones’ e ‘Sex and the City’, ha come protagonista la ventinovenne Dafne Amoroso, giovane donna intelligente, ironica ma al tempo stesso impacciata e goffa alla perenne ricerca dell’amore.

